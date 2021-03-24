Песков отказался от дискуссии по теме скопинского маньяка

Москва, 24 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с интервью скопинского маньяка.

Кремль не собирается участвовать в дискуссии по данной теме, пояснил он. В обсуждениях должны принимать участие представители общественных кругов и лидеры мнений, убежден Песков.

«Они высказывают мнения, на которые впоследствии можно будет ориентироваться законодателям или прочим кругам. Но мы не можем принимать участие в этой дискуссии», — отметил пресс-секретарь.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести следственную проверку после публикации интервью с Виктором Моховым. В фильме «скопинский маньяк» обещал «заняться» своей жертвой.