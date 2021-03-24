Госдума ввела налоговый вычет с расходов на фитнес и спорт

Москва, 24 марта. Госдума приняла правительственный законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно документу, к возврату будут доступны 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Самый высокий размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Отмечается, что «спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но также на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Обязанность оказывать такие услуги лежит на организациях и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Для получения вычета гражданам будет нужно предоставить документы с подтверждением фактических расходов на оплату таких услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Закон должен вступить в силу спустя месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.

Введение налогового вычета за занятия спортом детей поможет приблизить достижение показателей, прописанных в указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Об этом в интервью ФАН сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.