«Вавилонская грешница»: Васильев запретил Долиной носить короткие юбки

Москва, 24 марта. Историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для популярного издания светской хроники оценил внешний вид 65-летней певицы Ларисы Долиной, пишет Teleprogramma.pro.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале отметил, что любит яркую Долину и хорошо ее знает. У артистки даже был опыт участия в передаче Васильева. По его словам, певица полностью погружена в свою профессию. Долина очень любит репетиции, музыку и всю себя отдает сцене. Она настоящий профессионал.

Не так давно артистка появилась на публике в мини-юбке и ботфортах. Посетители отметили ее стройную фигуру.

Васильев уточнил, что Долина имеет уникальные голосовые данные и богатейший творческий фундамент широкого диапазона. Всем известно, что, помимо эстрадного направления, она работает и в джазовом стиле. Безусловно, внешность для певицы всегда играет важнейшую роль, ведь внимание публики нужно привлекать еще и при помощи стильных уловок.

«Сейчас потрясающая форма Долиной — предмет всеобщего обсуждения, восхищения. Такое, я бы сказал, фантастическое экспресс-омоложение дало невероятный результат, и я безумно-безумно рад за нее. У Ларисы был молодой муж, с которым она долго жила, но, как я понял, у них случился разрыв», — заявил Александр Васильев для 7days.

По словам историка моды, у Долиной есть свое лицо, она неповторимая и интересная женщина, что большая редкость, и к узнаваемому голосу прилагаются типичные для него манеры, прическа и макияж.

«Долиной очень пойдет образ, который я называю «вавилонская грешница» — такая восточная роковая женщина библейской эпохи. Она запоминается своими нарядами. Но я запрещаю Ларисе мешать в нарядах больше трех цветов, ходить в мини и показывать ноги при высоких сапогах».

Васильев порекомендовал певице не надевать коротких юбок и не носить коротких гладких причесок. По мнению телеведущего, поп-диве идеально подходят пышные укладки.

«Копна и грива принесут ей больше пользы — певица в таких образах более узнаваема», — пояснил историк моды.

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