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Путин сможет претендовать еще на два президентских срока

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Путин сможет претендовать еще на два президентских срока

Москва, 24 марта. Президент России Владимир Путин дважды сможет претендовать на пост главы государства. Госдума РФ приняла соответствующий закон.

Исполнение поправок к Конституции позволит, в том числе, действующему российскому лидеру снова баллотироваться на президентскую должность. Владимир Путин сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах еще два раза. Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Депутаты Ольга Савастьянова и Павел Крашенников, а также член Совфеда Андрей Клишас являются авторами инициативы.

Госдума ранее одобрила право Путина на новые президентские сроки. Парламентарии утвердили соответствующий законопроект во втором чтении.

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