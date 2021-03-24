Кабанов: Уровень коррупции надо измерять деньгами, а не количеством уголовных дел



Санкт-Петербург, 23 марта. В индексе восприятия коррупции Россия оказалась на 138-м месте из 180. Почему не стоит доверять мировым рейтингам и как на самом деле надо измерять уровень коррупции в стране, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Мировой рейтинг политизирован. Я считаю, что на его данные не нужно обращать внимание. Коррупцию очень сложно мерить. Мы с деканом экономического факультета Александром Аузаном пришли к выводу, что уровень коррупции надо измерять деньгами, потому что это часть теневой экономики, это бизнес. Криминологи же измеряют уровень коррупции количеством уголовных преступлений», — объяснил Кирилл Кабанов.

По его словам, также важно учитывать доверие граждан власти. Отметим, рейтинги доверия граждан политическим институтам России находятся в сформировавшихся коридорах значений. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2019 году. Согласно данным исследования, опубликованного в пятницу, показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению составил 64,2%.

«Мы сейчас видим регионы, где существует высокий уровень доверия власти. Все благодаря руководителям регионов. Людей нельзя обмануть, если у тебя родственники занимаются коррупцией, что бы ты ни пытался делать, все равно все будут знать. Но, если же люди знают, что человек тратит свое время на основную задачу обеспечения улучшений условий жизни граждан, то у них появляется доверие», — рассказал эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что Родин разоблачил мировой рейтинг уровня коррупции.