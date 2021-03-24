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Российский диетолог назвала вызывающий атеросклероз опасный продукт

Российский диетолог назвала вызывающий атеросклероз опасный продукт

Москва, 24 марта. Популярный среди восточнославянских народов мясной продукт может вызывать серьезные проблемы со здоровьем и привести к развитию болезни Альцгеймера.

Употребление сала сверх нормы способствует развитию опасного заболевания — атеросклероза. Об этом в беседе с радио «Говорит Москва» рассказала диетолог Ольга Григорян.

Атеросклероз — опасное заболевание, при котором поражаются артериальные сосуды. Они закупориваются жировыми отложениями, чаще всего холестерином. Со временем атеросклероз может вылиться в болезнь Альцгеймера. Чтобы предотвратить закупорку сосудов, Григорян рекомендует есть сало в пределах нормы.

«30 грамм сала в неделю — это даже полезно. Но его надо есть без хлеба, с листиком салата, с огурчиком. Жиры и углеводы не надо сочетать для того, чтобы не развивалось ожирение», — уточнила она.

Попытки заменить сало на его ближайший аналог, бекон, не приведут к результату. Оба продукта оказывают одинаковый эффект на сосуды при их излишнем употреблении.

Ранее сообщалось, что европейские медицинские специалисты выявили связь между группой крови человека и болезнями сердца. Наиболее уязвимыми оказались обладатели второй и третьей группы крови.

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