Звезду сериала «Восьмидесятые» Евгению Захарову избил отец ученицы театрального кружка

Москва, 24 марта. Актриса Евгения Захарова, уехавшая в Краснодарский край преподавать актерское мастерство, обратилась в полицию после избиения отцом ученицы.

Конфликт между ученицей и актрисой возник из-за ярких волос подростка. Захарова объяснила юным актерам правила хорошего тона. После беседы девочка подговорила своих подруг перекраситься в яркие цвета.

«Одна пришла красная, другая зеленая — что это получится? Она отстаивала свое право на яркие волосы, но нам нужно работать с классикой. Представьте картину: она стоит и читает Бродского с зелеными волосами!» — сказала актриса в разговоре с изданием «СтарХит».

Отношения между подростком и педагогом стали обостряться. Однажды после препирательств с педагогом девочка выбежала в слезах из актерского класса. Потом в заведение пришел отец девушки и с угрозами набросился на Захарову.

«Он разозлился и толкнул меня, я отлетела и ударилась о рояль. Тогда я попросила его покинуть кабинет уже на его языке. Он же схватил меня за руки и стал их выкручивать. Я быстро вырвалась, тогда он толкнул меня в живот, и я упала на пол», — добавила звезда сериала «Восьмидесятые».

Преподавательница актерского кружка после этого инцидента отправилась в полицию и написала заявление на отца ученицы. Мужчина подал ответную претензию.

В конце прошлого года стало известно о драке с участием актера Павла Прилучного. Потасовка произошла в калининградском ночном клубе.