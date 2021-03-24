Подольская показала, как подрос ее пятимесячный сын от Владимира Преснякова

Москва, 24 марта. Певица Наталья Подольская показала своего младшего сына от исполнителя и композитора Владимира Преснякова. За пять месяцев мальчик заметно подрос.

Малыш, которого назвали Иваном, появился в звездной семье в конце октября прошлого года. Подольская и Пресняков также воспитывают общего сына Артемия, которому в этом году исполнится шесть лет.

Певица иногда делится с поклонниками радостями материнства в Instagram. На этот раз она опубликовала в Stories кадры, снятые после утреннего пробуждения маленького Ивана. На видео малыш, одетый в белый комбинезон с черными звездами, лежит в кроватке на животе и дергает ножками, пытаясь немного подвинуться вперед. В руках у мальчика можно заметить погремушку в виде льва.

Наталья Подольская, судя по всему, уделяет много внимания своей фигуре после вторых родов. Недавно певица попозировала в нижнем белье и продемонстрировала прекрасную форму. На кадрах жена Владимира Преснякова выглядит очень стройной. Правда, исполнительница не до конца довольна своим телом и планирует и дальше улучшать фигуру с помощью спорта.