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Подольская показала, как подрос ее пятимесячный сын от Владимира Преснякова

Подольская показала, как подрос ее пятимесячный сын от Владимира Преснякова

Москва, 24 марта. Певица Наталья Подольская показала своего младшего сына от исполнителя и композитора Владимира Преснякова. За пять месяцев мальчик заметно подрос.

Малыш, которого назвали Иваном, появился в звездной семье в конце октября прошлого года. Подольская и Пресняков также воспитывают общего сына Артемия, которому в этом году исполнится шесть лет.

Певица иногда делится с поклонниками радостями материнства в Instagram. На этот раз она опубликовала в Stories кадры, снятые после утреннего пробуждения маленького Ивана. На видео малыш, одетый в белый комбинезон с черными звездами, лежит в кроватке на животе и дергает ножками, пытаясь немного подвинуться вперед. В руках у мальчика можно заметить погремушку в виде льва.

Наталья Подольская, судя по всему, уделяет много внимания своей фигуре после вторых родов. Недавно певица попозировала в нижнем белье и продемонстрировала прекрасную форму. На кадрах жена Владимира Преснякова выглядит очень стройной. Правда, исполнительница не до конца довольна своим телом и планирует и дальше улучшать фигуру с помощью спорта.

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