Пособие для беременных женщин может увеличиться в России

Москва, 24 марта. Размер пособия, выплачиваемого женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, может быть увеличен. Соответствующим вопросом занимается Минтруд РФ.

Право на единовременное пособие, выплачиваемое дополнительно к пособию по беременности и родам, имеют россиянки, вставшие на учет в медицинских учреждения до 12 недель с начала беременности. Речь идет о женщинах, подлежащих обязательному медицинскому страхованию, безработных, студентках и тех, кто проходит военную службу по контракту.

Пособие назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам на основании представленной справки из женской консультации либо другого учреждения, поставившего женщину на учет в ранние сроки беременности. Процедуру осуществляют территориальные органы Фонда социального страхования. С 1 февраля 2021 года размер выплаты составляет 708 рублей.

Федеральное агентство новостей ранее разъяснило, что такое ранняя постановка на учет по беременности, а также рассказало, какие документы для этого нужны. Комментарий изданию предоставил член Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык.