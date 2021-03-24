Шахматист надругался над ребенком в туалете дворца спорта в Павловском Посаде

Павловский Посад, 24 марта. Инструктор по шахматам надругался над 10-летней девочкой во дворце спорта подмосковного Павловского Посада. Как стало известно ФАН, мужчина гладил ребенка по интимным частям тела.

В дежурную часть полиции города Павловский Посад обратилась местная 39-летняя жительница с заявлением. В нем она указала, что педагог по шахматам совершил действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери. Правоохранители приняли полученную информацию к сведению, провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний инструктор по шахматной игре спортивного комплексе «Надежда» в городе Павловский Посад.

Подозреваемого задержали. На допросе он не смог объяснить свое поведение.

«Семья, в которой воспитывается ребенок, полная. Мама — домохозяйка, папа трудится охранником на частном предприятии. В школе о девочке хорошего мнения. Она увлекается шахматами. В тот день она пришла на секцию. Она пошла в туалет, мужчина зашел вслед за ребенком в туалетную кабинку и стал гладить ей половые органы», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Гроссмейстера» поместили в местный изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.