Дагестанские власти нашли решение проблемы с грязной питьевой водой в Махачкале

Махачкала, 24 марта. Власти Дагестана прорабатывают вопрос обеспечения всех трех районов столицы республики питьевой водой из Миатлинского водохранилища. Это позволит решить проблему с поступлением в дома махачкалинцев грязной воды.

Махачкала состоит из трех внутригородских районов — Кировского, Советского и Ленинского. В первые два питьевая вода подается по трубам из Миатлинского водохранилища, расположенного примерно в 70 километрах в Кизилюртовском районе. Жители Ленинского района столицы обеспечиваются водой из Канала имени Октябрьской революции (КОР), проходящего через город.

По словам генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал» Рашида Магомедова, вода из КОРа не всегда бывает чистой и безопасной для употребления. Это связано с мусором, который попадает в открытый канал, а также паводковыми водами в весенний период. Вода из КОРа поступает на небольшое Хушетское водохранилище на окраине Махачкалы, где проходит процесс очистки.

Прокладка трубы от Миатлинского водохранилища до Хушетского позволит обеспечить чистой водой махачкалинцев, считает Магомедов. По его словам, соответствующий проект уже разрабатывается в правительстве Дагестана.

«Сейчас на уровне правительства рассматривается вопрос обеспечения водой Ленинского района независимо от Канала Октябрьской революции. Прорабатывается возможность проложить отдельный водовод диаметром 1000 миллиметров через село Агачаул до Хушетского водохранилища. Этим мы обеспечим весь город чистой миатлинской водой, которая поступает в дома не по открытому каналу, а по трубам из гор. Тем самым, все проблемы, которые у нас до сих пор возникали с подачей воды из КОРа, будут сняты», — рассказал журналистам глава ОАО «Махачкалаводоканал».

Миатлинское водохранилище образовано в результате работы одноименной гидроэлектростанции. Его площадь составляет около двух квадратных километров, длина достигает почти 15 километров. Водохранилище способно вместить до 47 миллионов кубометров воды.

Канал имени Октябрьской Революции был построен сто лет назад для обеспечения оросительной водой засушливых и маловодных районов республики. В настоящее время вода из него подается в Махачкалу, Каспийск и Избербаш.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану обнаружили в воде, подаваемой в дома жителей отдельных районов Махачкалы, угрозу возникновения острой кишечной инфекции. После этого власти столицы республики запретили горожанам использовать воду из-под крана.