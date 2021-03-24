Мордовия за год утилизировала почти 300 тонн электронных отходов

Мордовия вошла в тройку лидеров по раздельному сбору электронных отходов. Только в рамках акции «Школа утилизации: электроника» активистами было собрано около 300 тонн электронной техники. О важности проекта корреспонденту Федерального агентства новостей поведал куратор акции в Мордовии Алексей Сурков.

Активисты акции «Школа утилизации: электроника» рассказывают жителям региона о том, почему важно разделять мусор. В большей степени это касается электрооборудования.

«Мы принимаем любое электрическое оборудование: от маленьких детских игрушек на батарейках до огромных производственных станков. Можно переработать любую оргтехнику, бытовую, электроинструменты — весь набор электроники, который мы можем видеть в любой квартире, в любом офисе. Единственное, что не можем утилизировать, это люминесцентные ртутные лампы, так как они имеют первый класс опасности. Также мы не принимаем оборудование, помеченное знаком «Радиация». В медицинских учреждениях это рентген-аппараты», — рассказал ФАН Алексей Сурков.

Вышедшую из строя микроволновку необходимо правильно утилизировать. Можно, конечно, отнести ненужный прибор в обычный мусорный контейнер. Но, чтобы не мучиться от угрызений совести от перспективы стать виновником настоящей экологической катастрофы, лучше знать и о последствиях такого поступка.

«В микроволновках есть те материалы, которым можно подарить вторую жизнь: от металла до стекла. Огромный вред несут почве содержащиеся почти в каждом устройстве пластик и провода. При горении они также выделяют опасные вещества, которые очень сильно загрязняют окружающую среду. Провода есть в каждом устройстве. Соответственно, любое электрическое оборудование может нести угрозу экологии нашей республики».

Эта акция в Мордовии проводится уже более трех лет. Возможность бесплатно отправить в экологический комбинат свою оргтехнику есть у любой бюджетной организации и у обычных граждан. Активисты на брендированном грузовике ездят по городу, собирают электрооборудование и увозят на предприятие. Там любой прибор, будь то холодильник или ноутбук, проходит весь цикл утилизации.

«Мы сразу же сортируем мусор на те отходы, которые идут сразу на переработку и те, которые нужно предварительно очищать, разбирать. У нас ручной труд, есть и автоматизированные участки. То есть мы отделяем компоненты дуг от друга, разделяем на составляющие. Дальше идет сепарация дробление. Затем то, что можно переработать, отправляем на заводы по производству, дарим материалам вторую жизнь», — пояснил собеседник.

По словам Алексея Суркова, только в 2020 году в рамках этой акции активисты собрали и утилизировали почти 300 тонн техники. Помимо практической пользы, ребята занимаются пропагандой раздельного сбора мусора. С увлекательными экоуроками они стали частыми гостями в школах Мордовии.