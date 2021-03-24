Финны оценили роскошный костюм Путина на отдыхе в сибирской тайге

Хельсинки, 24 марта. Президент России Владимир Путин разъезжал по сибирской тайге на гусеничном вездеходе и в роскошном охотничьем костюме. Об этом рассказала финская журналистка Анна-Лена Лаурен.

В Финляндии обратили внимание на отдых Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Путешественники в одинаковых костюмах бродили по тайге. Анна-Лена Лаурен предположила, что президент демонстрирует образ настоящего мужчины. Кремль выпустил видео с отдыха главы государства. Ролик длится четыре с половиной минуты.

Путин и Шойгу переговариваются, пробираются через сугробы, смотрят на оленей. На одном из кадров президент сидит за рулем гусеничного вездехода. Финны заметили, что российский лидер с удовольствием проводит отпуска в родных местах министра обороны — сибирской Тыве. Однако в этот раз Кремль не уточнил местонахождение президента на видео, посетовала Лаурен в статье для HBL.

Журналистка допустила, что Путин хотел «унизить» президента США Джо Байдена, который старше его на десять лет. Однако истинная цель видео заключается в демонстрации хорошей физической формы главы РФ, пришла к выводу автор материала.

Американские журналисты ранее поделились впечатлениями от фотографий Путина на отдыхе в Сибири. Авторы The New York Times нашли тайный смысл в снимках политика.