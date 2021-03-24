Продюсер Иосиф Пригожин поддержал певицу Манижу и выступавших в Крыму артистов

Москва, 24 марта. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал жалобу на трек певицы Манижи для Евровидения, а также возбуждение на Украине дела против выступавших в Крыму артистов.

Следственный комитет РФ получил обращение с просьбой проверить текст песни Манижи Russian Woman. Отправитель жалобы потребовал пресечь распространение композиции. Пригожин назвал эту ситуацию абсурдной.

«Артистка здесь при чем? Она пришла с песней — ее взяли, показали песню всему миру. Что получается? Артистка тут при чем? Мы же должны логически рассуждать», — возмутился продюсер в беседе с «Общественной службой новостей».

Кроме того, Иосиф Пригожин поддержал Валерию, Пелагею, Олега Газманова, Александра Буйнова, Диму Билана, Григория Лепса и других артистов, против которых возбудили дело на Украине из-за выступления артистов на открытии Крымского моста в мае 2018 года. Продюсер не понимает, почему об этом концерте вдруг вспомнили почти через три года.

«Если они (украинские власти — прим. ФАН) хотят выяснять отношения, они должны выяснять их на своем уровне, уровне международных судов. А они крайними делают артистов, которые просто дают концерты, никого никуда не призывают», — заявил Пригожин в комментарии сайту 360tv.ru.

Из-за дела против артистов продюсер ранее нелестно отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском. Пригожин сказал, что разочарован украинским лидером и назвал его «местечковой марионеткой».