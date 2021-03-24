Падение «Ликуда»: почему Нетаньяху вынужден пойти на союз с ультраправыми

Шансы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сохранить правое большинство в Кнессете остаются неопределенными. Об этом свидетельствуют результаты опросов избирателей на выходе из избирательных участков (экзитполы).

Четвертые за два года парламентские выборы прошли в Израиле 23 марта, их результаты будут известны лишь к концу недели. Однако экзитполы свидетельствуют о потенциальном «тупике»: 120 мест в Кнессете поровну распределяются между левыми и правыми партиями.

???????? Elezioni in #Israele (scrutinio all'87%)



Partiti pro #Netanyahu: 59 seggi

Likud: 31

Shas: 8

Yamina: 7

UTJ: 7

RZ: 6



Partiti anti Netanyahu: 61 seggi

Yesh Atid: 17

Blu e Bianco: 8

Beitenu: 7

Labor: 7

New Hope: 6

Lista araba comune: 6

Meretz: 5

RA: 5



Maggioranza: 61 su 120 — IPC (@IPCentre_) March 24, 2021

Впрочем, это не помешало Нетаньяху заявить об «огромной победе правых». На митинге возглавляемой им партии «Ликуд» премьер выразил надежду на формирование «стабильного правого правительства». Также он назвал «большим достижением» прогнозы, по которым один только «Ликуд» займет четверть парламентских мест.

«В ближайшие дни я приложу все усилия, чтобы сформировать стабильное правительство в Израиле. Этого ожидают от нас граждане – не допустить пятых выборов и создать достойное и стабильное правительство», – заверил он.

В подобных условиях логичной для Нетаньяху стратегией является создание правой коалиции с привлечением колеблющихся центристов. На текущий момент потенциальными союзниками для «Ликуда» могут стать ультраправые партии «Ямина» (7 мест) и «религиозный сионизм» (7 мест). Однако этого по-прежнему недостаточно для набора абсолютного большинства в 61 место.

????Avec 70% des votes comptés, le bloc de droite de #Netanyahu, y compris Naftaly #Bennett, dispose de 61 sièges. Mais il reste encore 30% à compter, ce qui peut changer la donne lors des #israelelections pic.twitter.com/IJyz9eDRrk — Arkhè (@ArkheConcept) March 24, 2021

В то же время, у левых оппонентов Нетаньяху шансов на создание коалиции еще меньше. Дело в том, что между партиями данной направленности существуют более широкие политические и идеологические разногласия.

Главным противником главы «Ликуда» является Яир Лапид, лидер центристской партии «Еш Атид», которая получила 18 мест по результатам экзитполов. Он, в свою очередь, также анонсировал создание коалиции из умеренных правых и левых партий.

«Мы – вторая по размеру партия, и мы продолжаем расти. Мои шансы создать коалицию на данный момент выше, чем у Нетаньяху. Практически все могут быть нашими партнерами, и даже «Ликуд», но без Биби (прозвище Биньямина Нетаньяху — прим. ред.)», – сообщил он.

Утекающее большинство

И все же заявление Нетаньяху об «огромной победе» в Кнессете было сделано на фоне настоящего поражения «Ликуда»: по сравнению с предыдущим созывом партия потеряла 5 мест, а ее противники усилились.

Это произошло несмотря на все предвыборные усилия премьера, включающие в себя масштабную вакцинацию населения, которая позволила открыть магазины, рестораны и аэропорты как раз к дню выборов.

Кроме того, Нетаньяху стремился предстать в качестве миротворца: осенью-зимой 2020 года он при посредничестве США заключил мирные соглашения с четырьмя мусульманскими странами в рамках Авраамского договора.

В дополнение к этому недавно глава «Моссада» и сторонник Нетаньяху Эли Коэн анонсировал заключение мира еще с четырьмя государствами. По всей видимости, это также должно было привести к внутриполитическим последствиям. Подобная информация могла сыграть в пользу миротворческого образа премьера.

И все же в настоящий момент Нетаньяху пребывает, вероятно, в самом шатком положении с момента своего вступления в должность в 2009 году. Израильский электорат глубоко поляризован: одна часть населения приветствует чиновника как «короля Биби», в то время как другая называет его «министром преступности».

Действительно, в последнее время Нетаньяху подвергается беспрецедентной для его карьеры критике. Прежде всего, оппозиция указывает на коррупционный процесс, связанный с личностью премьера. Генеральный прокурор выдвинул против него обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Параллельно с этим у населения возникают вопросы насчет компании по вакцинации. К настоящему моменту из более чем 9,3-миллионного населения Израиля привиты свыше 80%. Однако при этом Нетаньяху позволил своим ультраортодоксальным «союзникам» игнорировать ограничения ввиду их религиозных убеждений. В свое время это привело к ускорению распространения эпидемии по стране и гибели тысяч граждан.

Правый дрейф Нетаньяху

Возможность создания ультраправого правительства в Израиле привлекла внимание экспертов по всему миру. Так, профессор политологии в университете Сан-Франциско Стивен Зунес отметил, что возможная коалиция правых окажется шаткой и перед государством может встать перспектива новых внеочередных парламентских выборов.

«Довольно странно наблюдать, как Израиль, который в течение первых 30 лет своего существования контролировался левоцентристской коалицией, смоделированной по образцу социал-демократических партий Западной Европы, теперь так прочно находится в руках правого и коррумпированного политического деятеля Нетаньяху», — сообщил он.

Таким образом, параллельно победе «Ликуда» в парламенте действующий премьер-министр теряет собственных сторонников. Вместе с этим в Израиле наблюдается рост популярности блока «анти-Нетаньяху», что вынуждает его идти на союз с ультраправыми, причем уже в четвертый раз за последние два года.

Вероятнее всего, причинами подобной картины являются социальные трудности, в решении которых Нетаньяху до сих пор не продвинулся. Вдобавок к этому репутация премьера в последнее время понесла некоторый ущерб. Как бы то ни было, предварительные результаты выборов демонстрируют картину плавного разворота израильского общества к левым. Вероятно, это объясняется его надеждами на ликвидацию назревших внутренних проблем.