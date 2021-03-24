Около 150 детей разбились насмерть при падении с высоты в 2020 году

Санкт-Петербург, 24 марта. Детский омбудсмен России Анна Кузнецова обнародовала статистику случаев падения малышей из окон за год. Так, в 2020 году из окон выпали 1339 детей по стране. Из них умерли 145.

С наступлением весны в российских городах учащаются случаи падения детей из окон. С начала марта, по словам Кузнецовой, в Петербурге зафиксировали три таких инцидента. Все малыши погибли, пишет газета «Петербургский дневник».

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что в аппарате детского омбудсмена отсутствовали объективные данные о числе таких случаев, поэтому в регионах считали их вручную. По имеющейся информации, в 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, погибли 106, в 2018 году пострадавших было 905, погибших — 123. В прошлом году ситуация ухудшилась, погибших и пострадавших стало в разы больше.

Кузнецова для предотвращения трагедий в России обращалась в Минстрой с предложением обязательной установки ограничителей на окна в домах выше двух этажей. Частично инициативу реализовали в трех регионах — Московской, Ярославской и Иркутской областях.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске из окна 15-го этажа выпал школьник. Мальчик упал в сугроб и остался жив, сообщало URA.RU.