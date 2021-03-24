Кировчанам раздают необычных животных на сайте бесплатных объявлений

Киров, 24 марта. Необычных животных раздают жителям Кирова. Сайты пестрят разнообразными объявлениями, которые предлагают экзотических питомцев на бесплатной основе.

Кировчане, которые регулярно просматривают сайты с бесплатными объявлениями, обратили внимание на необычную тенденцию. Кроме сведений о раздаче кошек и собак, люди публикуют предложения об экзотических питомцах. Например, желающему готовы подарить чилийскую белку — Дегу. Зверек обитает в жарких странах. Он неприхотливый и очень пушистый.

Можно встретить объявления о гигантских улитках, черепахах, рыбах и крысах. При этом черепах не отдают бесплатно. За них обычно просят примерно 1000 — 2000 рублей. Наиболее экзотичными являются палочники. Существо также называется невидимым питомцем. Они относятся к отряду привиденьевых или «страшилок». Это насекомое, которые способно сливаться с окружающей средой. Их тела напоминают высохшие и зеленые ветки и листья растений. Главная задача — не выкинуть нового любимца во время уборки террариума, шутят заводчики.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра спасения тюленей будут проводить лекции в школах, которые находятся в прибрежных городах. Специалисты расскажут о своих подопечных.