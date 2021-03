SpaceX сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Вашингтон, 24 марта. Американская компания SpaceX запустила в среду, 24 марта, ракету-носитель Falcon 9. Трансляция старта аппарата ведется на официальном сайте компании.

Ракета-носитель должна доставить на земную орбиту 60 микроспутников Starlink. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 04:28 по времени Восточного побережья США (11:28 по московскому времени). Изначально старт Falcon 9 планировалось произвести 21 марта, однако он переносился.

Отмечается, что первая ступень уже использовалась во время пяти предыдущих запусков. Специалисты американской компании планируют использовать указанный элемент еще раз. Предполагается, что через несколько минут после старта ступень Falcon 9 плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Повторное использование технологии позволяет SpaceX сэкономить на очередном запуске ракет-носителей.