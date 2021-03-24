«Карапузика вам, себе и миру»: Ольга Бузова пообещала родителям внуков

Москва, 24 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз показала своим подписчикам, что ее материнский инстинкт никуда не пропал. На своей странице в Instagram она подняла очевидно волнующую ее тему. Не так давно Бузова уже отмечала, что имеет в жизни все кроме самого главного, имея в виду ребенка.

Однажды Бузова даже дошла до того, что если до 35 лет у нее не выйдет стать матерью, то она будет готова взять ребенка из детского дома. В январе, к слову телеведущей исполнилось 35, но пока никаких изменений статуса так и не произошло. Очевидно, что данная ситуация беспокоит знаменитость, которая выросла в полной и любящей семье и души не чает в своей младшей сестренке Ане.

Мама звезды Ирина Александровна накануне отметила свой день рождения. Ольга, поздравляя близкого человека, опубликовала в Сети архивные фотографии. На одном из кадров запечатлена сама Бузова в младенческом возрасте. Звезда растрогалась и пообещала родителям в скором времени осчастливить их внуками.

«Мама, спасибо за жизнь! Хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру», — подписала публикацию Ольга Бузова.

Ранее в сети появились слухи о том, что телеведущая помолвлена, так как на одной из публикаций она засветила помолвочное кольцо.

Напомним, в конце января Бузова объявила о расставании с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном. Девушка обвинила его в избиениях и уничижительном отношении. Ранее с блогером, которого теперь певица называет не иначе как «чудовищем», девушка сыграла свадьбу на Мальдивах.

ФАН ранее разместил публикацию, в которой зрители сообщили, почему устали от Ольги Бузовой.