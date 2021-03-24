Как идет борьба за умы и сердца молодых россиян, обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 24 марта, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Работа с молодежью. Как идет борьба за умы и сердца молодых россиян».

Говорят, что молодежь — это наше будущее. Конечно же, это не так. Молодежь — уже давно наше настоящее. Тысячи ребят занимаются волонтерской деятельностью, помогая нуждающимся, студенты-медики трудятся в красных зонах инфекционных больниц, совсем юные военные защищают безопасность нашей страны с оружием в руках.

Но есть и другая молодежь, которая ориентирована на модных блогеров, мечтает об эмиграции. Молодежь готовая только потреблять.

В рамках нашей пресс-конференции мы поговорим о том, как государство работает с молодежью, поддерживает социальные инициативы молодых людей, помогает в реализации идей и амбиций. Мы обсудим, есть ли идеологическая борьба за умы нашей молодежи? Какие основные вызовы стоят перед молодым поколением и какие ценности будет проповедовать наша молодежь?

Мы расскажем, как развиваются некоммерческие организации и какую роль они играют. Узнаем, какую поддержку государство оказывает молодым семьям с детьми и как молодым людям узнать о том, какую помощь от органов власти возможно получить.

На эти и многие другие вопросы мы ответим в рамках нашего мероприятия.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru