Долги харьковского «Электротяжмаша» перед «Сбером» достигли 650 млн гривен

Харьков, 24 марта. Представители Сбербанка обратились в Хозяйственный суд Харьковской области с иском в ГП «Завод «Электротяжмаш» о взыскании 652,13 млн. грн. Об этом следует из постановления суда.

Отмечается, что украинское предприятие в октябре 2012 года взяло у «Сбера» кредит в размере 14,992 млн долларов и 230,407 млн грн. На текущий момент российскому банку возвращена лишь малая доля средств.

Задолженность перед Сбербанком сейчас оценивается в 13,905 млн долларов, а также проценты в объеме 1,087 млн долларов и две неустойки за просрочку выплат общей суммой 230,406 млн грн. Помимо этого, кредитная организация требует взыскать с ответчика судебные расходы, составляющие 735,7 тыс. грн.

Завод не работает с января, а его сотрудники ходят на работу посменно. Их перевели на четверть ставки. Ежемесячно составляются новые списки тех, кто выходит на работу. О сроках возобновления стандартного режима производства в настоящее время не известно.

В начале марта порядка ста рабочих «Электротяжмаша» вышли на проезжую часть на проспекте в Харькове с требованием возместить оплату труда. По словам источника с места событий, завод задолжал своим сотрудникам зарплату за трехмесячный период.