Телеведущая Софико Шеварднадзе родила первенца в 42 года

Москва, 24 марта. Внучка бывшего президента Грузии, телеведущая и журналистка Софико Шеварднадзе родила первого ребенка в 42 года.

О прибавлении в семье ведущей сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Светская львица раскрыла не только пол и имя малыша, но и его параметры.

«Софико Шеварднадзе родила мальчика. Имя Андрия. 3,3 килограмма, 52 сантиметра. Поздравляем!» — написала «блондинка в шоколаде».

Сама Шеварднадзе пока не разглашает подробности появления на свет ее первенца. В день родов она опубликовала на своей странице в Instagram странице пост, в котором рассказала, что набирается сил перед записью нового сезона своего шоу «Просто о сложном». В комментариях поклонники уточнили у журналистки, действительно ли она родила сына, но Шеварднадзе не ответила подписчикам.

Кто является отцом новорожденного ребенка, пока не известно. Внучке экс-президента Грузии приписывали романы с актерами и бизнесменами, но она никогда не комментировала эти домыслы. Свою беременность телеведущая тоже долго скрывала от общественности — публика узнала, что журналистка ждет ребенка, лишь в конце февраля.

Недавно стало известно о беременности певицы Юлианны Карауловой. Исполнительница сообщила поклонникам радостную новость, показав округлившийся живот в новом клипе.