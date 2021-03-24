Украина провела учения на границе с Крымом с привлечением РСЗО «Смерч»

Киев, 24 марта. Украинские расчеты противовоздушной обороны задействовали РСЗО «Смерч» в военных учениях на границе с Крымским полуостровом.

Согласно информации пресс-службы Вооруженных сил Украины (ВСУ), расчеты ПВО отработали противодействие проведению воздушной разведки условного противника на вверенной территории. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев отметил, что артиллеристы выполнили несколько десятков упражнений.

«С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки и для уничтожения пунктов его дислокации к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч»», — сказал он.

Ранее украинский военачальник сообщал, что ВДВ Украины планируют провести в марте маневры вблизи границы с Крымом в рамках совершенствования способностей к своевременному реагированию на опасность с воздуха.

Напомним, 16 марта ВМС Украины провели совместные с НАТО учения в Черном море.