Москва, 24 марта. Генерал-полковник ВС РФ Леонтий Шевцов обвинил США в попытках воплотить «хорватский сценарий» на территории народных республик в Донбассе.

Российский военнослужащий напомнил, что во время гражданской войны в Югославии Соединенные Штаты оснастили и подготовили хорватскую армию, которая в рамках операции «Буря» в 1995 году совершила геноцид сербского населения. Еще порядка 200 тысяч сербов вынуждены были покинуть свои дома в Сербской Краине.

«Нечто подобное сейчас готовится для Донбасса. Не видеть этого — преступление!», — утверждает Шевцов.

По мнению российского генерала-полковника, защитникам Луганской и Донецкой народных республик будет непросто выстоять против украинской армии, так как за минувшие семь лет ВСУ не просто перевооружились, но также повысили военную подготовку с помощью инструкторов из США и НАТО.

«Ее (Украину — Прим. Ред.) готовят к войне не только в интересах Украины, но и для вооруженных провокаций против России», — утверждает эксперт.

Ранее экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал, с чем столкнутся ВСУ в случае атаки на Донбасс. По его мнению, Украину ждут большие проблемы в случае, если Россия применит боевую авиацию в регионе.