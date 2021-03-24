Вирусолог советует не ждать третьей волны коронавируса в России

Москва, 24 марта. Третьей волны пандемии коронавируса в России не стоит ждать. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский.

Увеличение показателей заболеваемости коронавирусом возможно в России, но дело не дойдет до очередной волны пандемии. В настоящее время COVID-19 ведет себя немного необычно в европейских странах. Как правило, вспышки инфекционных заболеваний стихают ближе к лету, а к осени снова повышаются.

«Это необычная эпидемия, это необычный вирус», — отметил вирусолог.

Одним из факторов широкого распространения вируса в Европе может быть высокая плотность населения или большая численность пожилых людей. В России тоже может быть подъем заболеваемости, но катастрофы точно не предвидится.

Российские медики за минувшие сутки зафиксировали коронавирусную инфекцию у 8861 человека. Полностью выздоровели 10 355 пациентов. Количество летальных исходов с COVID-19 увеличилось на 401.