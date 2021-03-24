Стало известно, в каких скафандрах будут выходить в космос российские члены экипажа

Москва, 24 марта. Космонавты из России будут пользоваться отечественными скафандрами для выхода в открытый космос.

Соответствующее заявление в ходе предполетной онлайн-конференции в ТАСС озвучил космонавт Роскосмоса Петр Дубров.

«Пока по текущим планам у нас не планируется выхода российского члена экипажа в американском скафандре и американского — в российском. Мы будем с Олегом Новицким работать вдвоем в российских скафандрах», — сказал он.

Напомним, 9 апреля состоится запуск пилотируемого корабля «Союз МС-18» с космодрома Байконур. В основной экипаж космонавтов войдут Новицкий и Дубров, их дублерами станут Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Предполагается, что специалисты проведут в космосе 191 сутки.

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