Подкаст «ФАН повсюду»: что происходит в Аргентине

Почему население в Латинской Америке прививается так медленно, и что такое вип-вакцинация? Как эпидемия повлияла на экономику таких стран, как Аргентина, и при чем тут диктатор Хуан Перон. Как из-за локдауна умирают целые городские субкультуры и почему власти призывают аргентинцев отказаться от мяса и перейти на рыбу? Обо всем этом и многом другом рассказывает специальный корреспондент ФАН в Аргентине Анна Новикова.
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В выпуске:
Новый аргентинский локдаун: не работают курьерские службы и почта, нельзя перемещаться по стране.
Около 30 тысяч туристов застряли в других странах.
Идут разговоры о новом кредите МВФ, но взять его не подо что.
Политический кризис: почему автомобиль президента забросали камнями.
Перонизм: что это такое и какое отношение он имеет к нынешним проблемам.
Экономический кризис: цены на еду выросли в 1,5 раза и аргентинское мясо стало доступно далеко не всем.
День памяти за правду — как в Аргентине поминают жертв последней военной диктатуры.
Как традиционная атмосфера Буэнос-Айреса пострадала от локдауна: в городе закрываются легендарные заведения.
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