Шестимесячный лабрадор Кира будет помогать МЧС спасать людей во Владимирской области

Владимир, 24 марта. Состав кинологической группы ГУ МЧС РФ по Владимирской области пополнился поисково-спасательной собакой. Теперь помогать спасать людей будет также шестимесячный лабрадор Кира.

Собаку вырастили в питомнике Ногинского кинологического центра. Сейчас Кире предстоит пройти специальное обучение, состоящее из трех этапов. Ее научат проходить снаряды, а также находить потерявшихся в лесу и пострадавших на завалах, передают «Владимирские ведомости».

По завершении тренировочного периода собаку и кинолога отправят на аттестацию в Ногинский спасательный центр, чтобы после этого Кира смогла поступить на службу. В региональном ГУ МЧС уже работает еще один лабрадор-ретривер по имени Фортуна, которому сейчас 6 лет. Собака активно участвует в поисках людей не только во Владимирской области, но и в других регионах страны.

Тем временем бордер-колли по кличке Акай, служащего в калининградском поисково-спасательном отряде МЧС, признали лучшей собакой-спасателем в России. В прошлом году пес поучаствовал 32 поисково-спасательных операциях.