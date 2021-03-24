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Шестимесячный лабрадор Кира будет помогать МЧС спасать людей во Владимирской области

Шестимесячный лабрадор Кира будет помогать МЧС спасать людей во Владимирской области

Владимир, 24 марта. Состав кинологической группы ГУ МЧС РФ по Владимирской области пополнился поисково-спасательной собакой. Теперь помогать спасать людей будет также шестимесячный лабрадор Кира.

Собаку вырастили в питомнике Ногинского кинологического центра. Сейчас Кире предстоит пройти специальное обучение, состоящее из трех этапов. Ее научат проходить снаряды, а также находить потерявшихся в лесу и пострадавших на завалах, передают «Владимирские ведомости».

По завершении тренировочного периода собаку и кинолога отправят на аттестацию в Ногинский спасательный центр, чтобы после этого Кира смогла поступить на службу. В региональном ГУ МЧС уже работает еще один лабрадор-ретривер по имени Фортуна, которому сейчас 6 лет. Собака активно участвует в поисках людей не только во Владимирской области, но и в других регионах страны.

Тем временем бордер-колли по кличке Акай, служащего в калининградском поисково-спасательном отряде МЧС, признали лучшей собакой-спасателем в России. В прошлом году пес поучаствовал 32 поисково-спасательных операциях.

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