Впервые запущенное космическое «око» над Арктикой сулит России миллиарды долларов

Первые цветные спутники арктической области Земли были получены 23 марта от российского спутника «Арктика-М». Аппаратура спутника позволяет вести наблюдение за планетой с периодичностью от 15 до 30 минут в 10 спектральных диапазонах — трех видимых и семи инфракрасных. Разрешение на поверхности составляет от 1 до 4 км.

Такие возможности аппарата делают его незаменимым инструментом для контроля погоды и состояния ледовой обстановки, отслеживания изменений климата, а также дистанционного зондирования выбранных участков земной поверхности. А специальная вытянутая эллиптическая орбита делает «Арктику-М» настоящим «глазом России» в северных широтах.

«Зависающий» над Арктикой

Главной особенностью нового российского космического аппарата является его специальная высокоэллиптическая орбита. В перигее, ближайшей к Земле точке орбиты, «Арктика-М» опускается до высоты 1 тысяча км, а в апогее, точке наибольшего удаления, поднимается даже выше геостационарной орбиты, достигая высоты 40 тысяч км над поверхностью.

Такая орбита еще иногда называется «Молния» (с калькой Molniya orbit в английском) из-за того, что в 1960-х годах ее придумали ученые из СССР и использовали для запусков военных спутников связи и аппаратов предупреждения о ракетном нападении.

В апогее, который у орбиты «Молния» располагается над Северным полушарием, спутник движется медленно, тогда как перигей, расположенный возле Антарктиды, проходит, наоборот, быстро. За земные сутки спутник на такой орбите успевает дважды обернуться вокруг Земли, но из-за указанных особенностей он около 16 часов «висит» над Северным полушарием, тратя на экваториальные области и Южное полушарие всего 8 часов и два последовательных «спуска» через перигей.

Нетрудно посчитать, что если запустить на орбите «Молния» два спутника в противофазе, то получится, что хотя бы один из них всегда будет находиться над Северным полушарием, обладая самым хорошим обзором именно арктических областей. Эта особенность использовалась в программах СССР: спутники серии «Молния», а затем «Око» служили ретрансляторами системы «Орбита» и военной системы дальней связи или же контролировали запуск баллистических ракет из США, которые могли лететь в сторону СССР по кратчайшему пути — через Арктику.

Впрочем, нынешние задачи «Арктики-М» несколько отличаются от тех, которые стояли перед ретрансляторами «Молния» и спутниками серии «Око». «Арктика-М» должна следить не за ракетами, летящими через полюс, а за состоянием самой Арктики.

Зоркий глаз

Для постоянного и точного контроля за состоянием участков земной поверхности в высоких широтах трудно использовать геостационарные спутники: они расположены в экваториальной зоне и «подслеповаты» в высоких широтах. Поэтому в прошлом для оперативного контроля Арктики все страны полагались на низкоорбитальные аппараты, которые могли появляться над высокими широтами 1 раз в 90 минут — именно такой период обращения задается первой космической скоростью любого спутника на низкой околоземной орбите.

Опустить спутник ниже и сделать период обращения меньше практически невозможно — аппарат очень быстро затормозится и сгорит в земной атмосфере. Кроме того, спутники на низких орбитах страдают от еще одного ограничения: в их поле зрения попадает сравнительно небольшой участок земной поверхности, поэтому для составления полной «картинки» им нужно несколько раз пролететь над разными секторами Арктики. В итоге каждую выбранную точку в северных широтах такой спутник наблюдает от силы один раз в сутки.

Однако для увеличения достоверности прогнозов погоды все метеорологические параметры: температуру, давление, скорость ветра, влажность и прочие — необходимо измерять для каждых 10–20 кв. км полярных площадей. Причем делать это лучше максимально оперативно, с промежутком в полчаса, а еще лучше быстрее. Именно такие возможности и предоставляет «Арктика-М»: ее оптика контролирует весь Арктический регион, причем как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах, что позволяет наблюдать за погодой даже в период полярной ночи.

Стоит сказать, что в этом начинании Россия является настоящим пионером. На сегодняшний день ни США, ни Евросоюз, ни Китай не имеют полноценного спутникового контроля над Арктикой, довольствуясь только низкоорбитальными аппаратами или спутниками на геостационарной орбите. Так что с запуском «Арктики-М» Россия получила уникальный инструмент наблюдения за приполярными областями Северного полушария Земли.

Важность такого инструмента трудно переоценить. Оперативное измерение ледовой обстановки крайне важны для работы наших людей в Арктике — в высоких широтах это не прихоть, а вопрос безопасности. Кроме того, отслеживание погодных изменений в высоких широтах позволит собирать уникальную научную информацию, крайне важную для долгосрочных прогнозов глобального климата на планете.

Получит свою долю информации и экономика России: с помощью «Арктики-М» и ее оптики высокого разрешения можно проводить дистанционное зондирование выбранных участков земной поверхности, занимаясь поиском и проводя оперативную оценку природных и биологических ресурсов.

Резюмируем: Россия с помощью «Арктики-М» получила настоящее «всевидящее око», которое позволит следить за одним из самых уникальных регионов Земли и принесет нашей стране миллиарды долларов.