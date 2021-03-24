МВФ направит 650 млн долларов на восстановление мировой экономики

Вашингтон, 24 марта. Международный валютный фонд (МВФ) намерен выделить около 650 млрд долларов для содействия в восстановлении мировой экономики после пандемии COVID-19.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что намерена к лету выступить с официальным предложением к исполнительному совету организации о создании резервных активов на сумму в 650 млрд долларов. Глава МВФ назвала предварительное обсуждение этой инициативы «очень воодушевляющим».

Помимо этого, МВФ собирается разработать новые меры по повышению прозрачности выделения денежных средств. Фонд также изучит варианты распределения финансов для членов с устойчивой экономикой в поддержку уязвимых стран и государств с низким уровнем доходов.

По прогнозу МВФ, глобальная экономика в 2021 году может вырасти на 5,5%. В прошлом году, по данным организации, мировая экономика сократилась на 3,5%. Аналитики ожидают, что оживление экономики начнется уже во втором квартале этого года, чему способствуют новые программы поддержки в развитых странах, в первую очередь — в США.

Первый заместитель главы МВФ Джеффри Окамото ранее заявил, что восстановление мировой экономики происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. При этом он обратил внимание, что в большинстве стран ВВП остается намного ниже докризисных показателей.