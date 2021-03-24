Великобритания пожаловалась НАТО на «угрозу» со стороны России

, 24 марта. Британцы опасаются "угрозы" со стороны России и обратились к членам НАТО за помощью. МИД Великобритании сделал соответствующее заявление.

Глава британского МИД призовет союзников по НАТО противостоять "угрозе" с российской стороны. Необходимо сделать так, чтобы Москва ощутила реальные последствия своей "деятельности", приводит слова министерства РИА Новости.

Доминик Рааб выступит с таким призывом на встрече глав МИД стран НАТО по России, которая состоится 24 марта в рамках брюссельского саммита. Это будет первый личный контакт министров более чем за год, сообщило внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.

Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее оценил отношения двух стран и назвал их "практически мертвыми". Британское правительство разрушило основную часть взаимодействия с РФ, констатировал дипломат.