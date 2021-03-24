Аналитики раскрыли самые популярные ночные покупки россиян

Москва, 24 марта. Россияне оказались склонны к ночным покупкам. Некоторые товары чаще приобретаются именно в это время суток. Аналитики рассказали, какие товары пользуются большей популярностью.

Товары для животных в России чаще покупаются ночью, чем днем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Райффайзенбанком».

По словам аналитиков, большой популярностью ночью также пользуются товары для детей. Также в темное время суток россияне задумываются о покупке домашней утвари.

«В категории «Товары для животных» ночной средний чек в три раза превышает дневной, в категории «товары для дома» — на 98 процентов, «рестораны» — на 81 процент, а в категории «товары для детей» — на 62 процента», — сообщается в исследовании.

В пятерку популярных товаров и услуг вошли медицина и фастфуд. Страховку россияне также склонны оформлять ночью.

Аналитики выяснили, что расходы на другие продукты наоборот, становятся в разы ниже. Так, по ночам покупатели не приобретают товары для автомобилей, программное обеспечение, видеоигры и косметику.

Покупки в интернете в основном совершаются с помощью банковских карт. Ранее эксперт-аналитик рассказал, как защитить свои денежные средства от мошенников.