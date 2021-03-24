Итальянец задушил ворчащих родителей из-за скандала с выгулом собаки

Милан, 24 марта. Житель Италии задушил своих родителей из-за ссоры по поводу выгула собаки. Молодой человек «просто хотел тишины» и, не выдержав, расправился с родственниками.

Культурист из Северной Италии обвиняется в преднамеренном убийстве собственных родителей, потому что они заставили его встать с постели и выгулять собаку. Теперь 31-летний Бенно Н. арестован, в отношении его ведутся следственные действия. О странной любви к животным и людям сообщает The Sun.

По информации сотрудников правоохранительных органов, тревогу забили родные и близкие семьи, когда учителя Питер Н. и Лаура П. внезапно исчезли. Тогда полицейские из отдела убийств выяснили местонахождение подозреваемого и задержали преступника в Больцано, на севере солнечной Италии.

Безжизненное тело матери Бенно позже было найдено водолазами в реке Адидже со следами удушения. Отмечается, что тело ее мужа так и не было обнаружено, хотя следы его крови были на соседнем мосту. На допросе спортсмен признался, что действительно убил своих родителей во время ссоры, причем сначала отца, а потом мать. По словам преступника, спор, вызвавший трагедию, начался, когда отец попросил сына встать с постели и вывести собаку на прогулку.

«Папа обвинил меня в том, что я неудачник. Я просто хотел тишины. Поэтому я заткнул ему рот», — резюмировал молодой мужчина.

Итальянец подчеркнул, что всячески хотел избежать конфликта, и даже сразу ушел в свою комнату. Когда родитель дал понять, что ссоры не избежать, и снова столкнулся с сыном, Бенно очень расстроился. Пожилой мужчина жаловался, что сын не выполняет свою долю домашних обязанностей. Молодой человек заявил, что решил задушить своего отца, чтобы прекратить «нытье». Орудием убийцы оказалась альпинистская веревка, которую он нашел в пластиковом лотке с инструментами.

«Мы были в коридоре и вместе упали на землю. Я только помню, что я очень сильно сжал», — рассказал культурист.

Когда мама спортсмена вернулась домой, мужчина задушил ее тем же способом. Чтобы избавиться от тел, Бэнно сбросил их с моста в реку.