МИД Украины объяснил отказ от вакцины «Спутник V»

Киев, 24 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему руководство страны приняло решение не покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

По его словам, Украина не желает финансировать войну в Донбассе.

«Наше правительство исключило возможность приобретения этой вакцины. Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины», — сказал он.

Кроме того, дипломат добавил, что Кремль использует свое лекарство в качестве инструмента гибридной войны. Кулеба уверен, что Россия не располагает достаточным количеством доз препарата, чтобы покрыть собственные потребности, продавая вакцину любой желающей стране.

Ранее Кулеба назвал условие завершения конфликта в Донбассе. По его словам, для окончания гражданской войны необходимо желание России.