В СПЧ рассказали, где находится «черная коррупционная дыра»



Санкт-Петербург, 23 марта. В каких отраслях удалось снизить уровень коррупции, а в каких до сих пор ведется большая антикоррупционная борьба, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Уровень коррупции не удалось снизить в строительстве и ЖКХ. IT — вообще «черная дыра», там откаты могут доходить до 70%. Это наиболее опасные зоны. С большим трудом мы смогли минимизировать потери в военных закупках. Там откат доходил до 120%. При этом есть позитивная налоговая история за счет введения прозрачной электронной системы. Но в том же Минфине существует фискальный орган — Федеральная таможенная служба, которая как была черной коррупционной дырой, так и остается. Поэтому где-то сектора чистые, где-то — нет», — сказал председатель Национального антикоррупционного комитета.

Эти примеры, считает эксперт, наглядно показывают, что противодействие коррупции — это не только введение запретов и принятие новых законов, но и замена процедур, с которыми сталкивается человек, на более прозрачные и удобные.

Коррупционную систему сломать очень сложно, признает Кирилл Кабанов. Ведь элиты с 1991 года формировались по коррупционному признаку, распиливая бюджеты, но менять ситуацию необходимо, пусть и не в один день. Он привел в пример отрасли, которые сейчас стали наиболее прозрачными. Это система закупок ряда госкорпораций, военные закупки, сфера документооборота, которая изменилась благодаря цифровизации и созданию МФЦ, а также сбор штрафов за нарушение ПДД.

Ранее ФАН сообщал, в СПЧ предложили приравнять коррупцию к измене Родине.