Рудковская осудила Аршавина за безнравственное отношение к детям и экс-женам

Москва, 24 марта. Музыкальный продюсер Яна Рудковская резко высказалась об экс-футболисте Андрее Аршавине из-за его безнравственного поведения по отношению к детям и бывшим женам.

Знаменитость посмотрела выпуск программы «Прямой эфир», главной героиней которого стала бывшая возлюбленная спортсмена Алиса Казьмина. После просмотра Рудковская до ночи разговаривала с Юлией Барановской, которая прожила с экс-футболистом сборной РФ девять лет.

«По-женски мне жалко Юлю, конечно, жаль и Алису. Они обе были безумно влюблены в этого человека», — сказала Рудковская в разговоре с изданием Sport 24.

Звезда также вспомнила слова Аршавина о ее сыне от фигуриста Евгения Плющенко Саше, которого ласково называют Гном Гномычем. В прошлом году спортсмен упрекнул родителей юного фигуриста в том, что их сын «из-под палки» участвует в активностях звезд в соцсетях.

Рудковская осудила Аршавина за то, что спортсмен, по ее мнению, вовсе не участвует в воспитании своих детей.

«Ты лучше посмотри, как твои четверо детей развиваются? (…) Что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался. Не важно, твои они или чужие, они же к тебе привыкли, папой назвали», — сказала продюсер.

Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина сейчас тяжело болеет. Вместе со страшным заболеванием она переживает из-за того, что по решению суда она должна покинуть дом под Петербургом, который принадлежит матери спортсмена. Сама женщина считает, что родительница Аршавина навела на нее порчу, передает «Вечерняя Москва».