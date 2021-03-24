«Никакой трагедии нет»: эксперты назвали причины резкого падения рубля

На рынке растут опасения, что США и Европа введут новые санкции против России — они могут коснуться госдолга РФ, что вызовет отток нерезидентов из российских бумаг. Однако слабый рубль, уверены эксперты, позволит российской экономике быстрее выйти из рецессии. Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале ФАН.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 91 рубль. Последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне 25 февраля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей.

Причины падения

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что причин резкого падения рубля относительно доллара и евро несколько. Во-первых, на фоне роста третьей волны пандемии в Европе и странах Азии (в частности в Индии) обвалились котировки нефти — вчера они потеряли около 6%. Трейдеров волнуют перспективы восстановления спроса — если начинается третья волна, а страны опять вводят жесткий карантин (например Германия и Франция), это означает сокращение деловой активности и потребления ресурсов. Во-вторых, данные по росту запасов нефти в США и ситуация контанго на рынке (контракты на июнь стоят дороже майских) указывают на рост предложения сырья на фоне низкого спроса.

«Кроме того, растут опасения, что США и Европа введут новые санкции против России — они могут коснуться госдолга РФ, что вызовет отток нерезидентов из российских бумаг (инвесторы уже начали выходить из ОФЗ, Минфин сегодня решил не проводить торги до стабилизации рынка). Еще одна причина — возможность валютного кризиса в Турции, где был уволен глава ЦБ. Если в Турции начнется этот кризис, его волны прокатятся по всем развивающимся рынкам, в том числе и в России. Что снова снизит интерес инвесторов к рублевым активам и окажет давление на курс рубля», — пояснил Артем Деев.

По его словам, на совокупности этих факторов иностранная валюта на торгах в РФ растет, а рубль падает. Вполне возможно, если не будет оптимистичных фундаментальных факторов для рубля в ближайшее время, его курс снизится: до 80 за доллар и ближе к 93 за евро.

Здоровые значения

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заметила, что рубль возвращается туда, где ему место — в диапазон 76–77 рублей за доллар и коридор 89–92 рубля за евро. Это абсолютно здоровые значения для валют, учитывая состояние российской экономики, цену на нефть, политику ЦБ и глобальный уход от рисков.

«Распродажа в секторе ОФЗ тоже заметно давит на рубль так, что на сегодня Минфин отказался от еженедельного аукциона по размещению бондов. Слабость рубля — это его нормальное состояние, чудес тут пока ждать не стоит. Никакой трагедии нет, со слабым рублем экономика выйдет быстрее из рецессии. Высокая волатильность пройдет. Хорошая конъюнктура рынка и отсутствие стрессов в политике позволят рублю значительно укрепиться», — на позитивной ноте заключила Анна Бодрова.

Напомним, на рубле сказывается «турецкий фактор» — национальная валюта Турции подешевела на 15%. Ситуация с турецкой лирой накладывает определенную нервозность на участников рынка.