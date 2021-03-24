В ДНР раскрыли причины обострения ситуации на линии фронта в Донбассе

Донецк, 24 марта. Причина эскалации конфликта в Донбассе может заключаться в активности Киева на международной арене.

Соответствующее заявление в интервью РИА Новости озвучил представитель ДНР в рабочей группе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.

«Если проанализировать весь период минских переговоров и сопоставить с тем, что происходит у нас и что происходит в мировом сообществе, то мы увидим определенную тенденцию. Практически каждый раз накануне тематического события на международном уровне у нас происходит обострение, которое служит поводом для очередных «громких» заявлений официального Киева на всех возможных площадках», — сказал он.

По словам Никонорова, в народных республиках ждут обострения ситуации на линии фронта и возможных провокаций также в случаях, когда на Украину приезжают американские или европейские политики.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для завершения конфликта в регионе. По мнению представителя украинского дипведомства, его можно завершить за неделю в случае, «если Россия согласится», однако «зеленого света» от Москвы нет.