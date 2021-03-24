Ольга Бузова трогательно обратилась к матери в ее день рождения

Москва, 24 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила свою мать Ирину Александровну с днем рождения. Знаменитость поблагодарила родительницу за все старания и за вклад в ее развитие.

Трогательное поздравление Бузова опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда поблагодарила бабушку и дедушку за такую прекрасную мать. Певица пожелала Ирине Александровне счастья и здоровья и отметила, что мать очень много сделала для нее и для своей второй дочери Анны, например, дала возможность с пяти лет видеть другие страны и с трех лет изучать английский.

«Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться, и за то, что ты принимаешь мой выбор и поддерживаешь», — написала телеведущая.

Ольга Бузова призналась матери в любви и отметила, что обожает дискутировать и путешествовать с ней. Певица пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Ирина Александровна ни в чем не нуждалась, передает «Вечерняя Москва».

Около двух месяцев назад Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным, рэпером Давой. Недавно музыкант признался, что нашел плюсы в этом разрыве. Например, Дава сэкономил на дорогих подарках и смог накопить на «крутую тачку».