Обгоревшее тело младенца с пробитой головой нашли в брянском лесу

Брянск, 24 марта. Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство» после обнаружения обгоревшего тела младенца с пробитой головой в Бежицком районе.

Мертвого ребенка нашли в лесу Заставище недалеко от общежития молокозавода в среду, 24 марта. На месте работают следственные органы. СК по Брянской области уже подтвердил информацию о гибели малыша.

Волгоградский школьник хотел искупать своего восьмимесячного брата в ванной, однако ребенок утонул, сообщал сайт 360tv.ru. Мать младенца отошла в магазин, а когда вернулась — попыталась оказать ему первую помощь и вызвала скорую. Спасти мальчика не удалось, по факту случившегося проводится проверка.