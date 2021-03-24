Двойную мутацию коронавируса обнаружили в Индии

Нью-Дели, 24 марта. Новый штамм коронавируса, зарегистрированный в Индии, обладает двойной мутацией. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Информацию передает издание Reuters. Образцы двойной мутации COVID-19 были найдены в небольших количествах. Это не позволяет установить связь между новым штаммом и увеличением показателей заболеваемости в некоторых штатах Индии, говорится в заявлении. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 11 734 058 зараженных коронавирусом.

Бельгийские врачи ранее также зарегистрировали новый штамм COVID-19. На его долю приходится до 4% от общего числа случаев инфекции. Поведение вируса отличается от других мутаций.