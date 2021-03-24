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Российским туристам объяснили, как путешествовать по стране на фоне пандемии

Российским туристам объяснили, как путешествовать по стране на фоне пандемии

Москва, 24 марта. Российским путешественникам рассказали об ограничениях, которые продолжают действовать в регионах страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Строгие ограничения для российских туристов в большинстве регионов отсутствуют. Однако остаются моменты, которые следует учитывать во время поездок, передает издание «Вести Подмосковья». В основном ограничительные меры действуют для людей, которые приезжают работать или учиться, в частности из-за границы. В Бурятии и Пермском крае следует соблюдать двухнедельный карантин и показать отрицательный результат ПЦР-теста. Справку об анализе нужно предоставить в Калининградской области и в Карелии.

Также уйти на карантин нужно в Севастополе, Архангельской области, Мордовии, Башкирии, Якутии, Новосибирской области и Камчатском крае. Могут попросить предоставить результаты ПЦР-теста в Карачаево-Черкесии и Нижегородской области, если человек прибывает из-за границы. Наличие ПЦР-теста нужно при въезде в Оренбургскую область с приграничной территории Казахстана. В Республике Алтай карантин рекомендован, а в Амурской области и Калмыкии обязателен для туристов из-за границы.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут посетить Грецию и Израиль в ближайшее время. Для этого нужно иметь справку о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат теста или подтверждение о наличии антител.

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