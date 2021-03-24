Российским туристам объяснили, как путешествовать по стране на фоне пандемии

Москва, 24 марта. Российским путешественникам рассказали об ограничениях, которые продолжают действовать в регионах страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Строгие ограничения для российских туристов в большинстве регионов отсутствуют. Однако остаются моменты, которые следует учитывать во время поездок, передает издание «Вести Подмосковья». В основном ограничительные меры действуют для людей, которые приезжают работать или учиться, в частности из-за границы. В Бурятии и Пермском крае следует соблюдать двухнедельный карантин и показать отрицательный результат ПЦР-теста. Справку об анализе нужно предоставить в Калининградской области и в Карелии.

Также уйти на карантин нужно в Севастополе, Архангельской области, Мордовии, Башкирии, Якутии, Новосибирской области и Камчатском крае. Могут попросить предоставить результаты ПЦР-теста в Карачаево-Черкесии и Нижегородской области, если человек прибывает из-за границы. Наличие ПЦР-теста нужно при въезде в Оренбургскую область с приграничной территории Казахстана. В Республике Алтай карантин рекомендован, а в Амурской области и Калмыкии обязателен для туристов из-за границы.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут посетить Грецию и Израиль в ближайшее время. Для этого нужно иметь справку о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат теста или подтверждение о наличии антител.