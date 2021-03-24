Психолог Токарева рассказала, по каким сигналам можно определить депрессию

24 марта в мире отмечают День борьбы с депрессией — одним из самых распространенных психических расстройств. С каждым годом осведомленность о нем повышается. При этом многие люди недооценивают депрессию, считая ее плохим настроением. Однако это настоящее заболевание, которое может привести к серьезным последствиям, если вовремя не прислушаться к своему организму.

Какие сигналы свидетельствуют о том, что пора обращаться к специалисту? Как не спутать нарастающую проблему с банальной усталостью? Об этом корреспондент ФАН поговорил с Полиной Токаревой, руководителем Центра психологической помощи на Фонтанке.

По ее словам, многие выявляют депрессию, когда она уже развилась и ее тяжело скрывать. Однако сигналы, по которым можно заподозрить что-то неладное, есть.

«Депрессия — это пониженный фон настроения. Когда человек чувствует, что ему не хочется действовать, у него недостаточно энергии, а настроение все время подавленное, то это повод обратиться к специалисту», — говорит эксперт.

С понимания того, что вам в этом состоянии некомфортно, начинается путь решения проблемы. Но тут же возникает другой вопрос: к кому именно обращаться? Ведь в настоящее время сфера психологии и психиатрии стремительно развивается, а количество специалистов зашкаливает.

«Я бы посоветовала пойти либо к психологу или к психотерапевту. До психиатра желательно не доходить, но этого и не будет, если не затягивать», — отмечает Токарева.

Депрессию в первую очередь связывают с проблемами психоэмоциональной сферы. Однако нередко первые признаки проявляются на уровне физиологии. Серьезное нарушение сна или аппетита может стать свидетельством возникающей проблемы. Оказалось, что даже привычная еда может влиять на психологическое состояние. Ранее ФАН писал о том, какие привычные нам продукты могут спровоцировать будущую депрессию. Среди иных признаков — регулярное чувство усталости, неожиданные вспышки негативных эмоций, подавленные мысли и чувство вины, «уход в себя» и нежелание общаться даже с близкими людьми.

Конечно, перечисленные явления не всегда говорят о том, что у человека начинает развиваться депрессия. Однако люди, страдающие расстройством, зачастую невольно просят окружающих о помощи, говоря о своем дискомфорте и тяжелых чувствах. Важным остается не обесценивать мысли других людей, а также всегда прислушиваться к своему собственному состоянию.