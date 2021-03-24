Противостояние с КНР в Тайване может больно ударить по США

Президенту США Джо Байдену председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин ещё в феврале в телефонном разговоре посоветовал не вмешиваться во внутренние дела КНР и проявить особую аккуратность в вопросах, касающихся Гонконга, Синьцзяна и Тайваня. Возникающее в противном случае противостояние двух держав может стать причиной катастрофы как для Вашингтона и Пекина, так и для всего мира.

Это при том, что в последнее время в США была одобрена поставка Тайваню ударного ракетного вооружения, которое, по мнению наблюдателей, коренным образом меняет баланс сил в регионе и способно заставить Китай предпринять ответные шаги. Их результативность в настоящее время оценить не может никто.

Неизвестно, на что решится КНР, значительно окрепшая как в военном, так и в экономическом смысле, и более чем обоснованно претендующая на звание мировой державы. Стоит вспомнить, что в 2020 году Китай обогнал США по количеству вводимых в боевой состав национального флота кораблей, демонстрируя тем самым силу, на которую отныне можно опираться во взаимоотношении сторон.

"The simulation culminated with #Chinese missile strikes raining down on #US bases and warships in the region, and a lightning air and amphibious assault on the island of #Taiwan.#China won, within a very short timeframe."https://t.co/ifCsM24G9k — CommandEleven® ???????? (@commandeleven) March 20, 2021

Со своей стороны США, поддерживая вокруг Тайваня высокий уровень напряжённости, целенаправленно и систематически идут на действия провокационного характера. Прикрываясь пресловутым «обеспечением свободы судоходства», они осуществляют переход своих боевых кораблей через Тайваньский пролив в непосредственной близости от территориальных вод Китая. На такие провокации ВМС КНР отвечает своим присутствием, давая противнику понять, что обострение провокационных действий может быть купировано силой.

Наблюдатели дают скептические оценки относительно готовности американского флота к прямому противостоянию с флотом КНР — по крайней мере вблизи китайских берегов. Оценивая военные возможности Пекина в отношении Тайваня, который Штаты на словах «готовы защищать от китайской агрессии», адмирал Джон Акуилино заявил, что Пекин представляет гораздо более значимую опасность для Тайваня, чем принято думать.

«По моему мнению, проблема гораздо ближе к нам, чем большинство думает, и нам надо это принять», — отмечал он.

PACFLT Commander John C Aquilino and the INDO-PACOM head Command Leader Nominee;



“China considers recovering control of Taiwan its ‘No 1 priority, invading Taiwan is closer than most think” , pic.twitter.com/9wNGfykrSX — @KassMedefer (@KMedefer) March 23, 2021

В иностранной прессе сообщалось, что Акуилино в скором времени будет назначен новым командующим Индо-Тихоокеанского командования ВС США, что объясняет его интерес к данной проблематике. По его словам, Китай обладает всеми возможностями, чтобы вытеснить Штаты из региона и не позволить американскому флоту оказать помощь Тайваню, если руководством КНР будет принято решение на возвращение страны в «родную гавань» военным путём. Этого адмирал совершенно не исключает.

Однако, по мнению американского военного, в случае такого развития событий Вашингтон будут беспокоить только два обстоятельства: угроза международным торговым путям, проходящим в непосредственной близости от Тайваня, и репутационные потери Соединённых Штатов в глазах Японии, Филиппин и Южной Кореи, связанные с невозможностью оказать помощь одному из своих союзников.

«Статус США как партнера окажется на кону, если у нас будет конфликт на Тайване», — прямо сказал адмирал.

Можно признать, что США трезво оценивают риски, связанные со взятыми на себя обязательствами по обороне Тайваня от китайской агрессии. Очевидно, что через дозированное обсуждение данной проблемы в СМИ американские власти пытаются найти достойный выход из сложившейся ситуации и максимально сохранить свое влияние на азиатско-тихоокеанских союзников. В противном случае репутационные потери из-за отказа выполнить долг по обороне Тайваня приведут к значительным политическим и экономическим осложнениям не только в этом регионе, но и во всём мире, где давно уже назревает новый глобальный передел.