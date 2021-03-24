Франция вновь откроет посольство в столице Ливии

Париж, 24 марта. Франция вновь откроет свое посольство в ливийской столице, заявил глава европейской страны Эммануэль Макрон.

Политик встретился с новым председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Юнисом аль-Манфи в Елисейском дворце в рамках его первого официального зарубежного визита. Он выразил полную поддержку переходному Правительству национального единства, которое принесло присягу16 марта 2021 года перед членами Палаты представителей в Тобруке.

Посольство в Триполи откроют в следующий понедельник, 29 марта, спустя шесть лет после того, как оно приостановило работу по соображениям безопасности. Французский лидер отметил, что надеется в ближайшее время принять премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибу. Он пообещал действовать совместно с Германией, Италией и Европейским союзом для поддержания политического курса североафриканского государства.

«Ливийцы имеют право на стабильную страну и полный суверенитет», — заявил Макрон.

Кроме того, президент Франции призвал другие государства обеспечить контроль над выводом всех иностранных сил с территории Ливии.

В минувшее воскресенье, 21 марта, глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи обсудил с послом Мальты Чарльзом Салиба развитие сотрудничества.