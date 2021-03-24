ООН обвинили в затягивании сроков утверждения правовой основы для выборов в Ливии

Триполи, 24 марта. Миссия ООН по поддержке в Ливии по неизвестным причинам не проводит заседание для утверждения конституционной основы предстоящих выборов, сообщают члены юридического комитета Форума политического диалога.

Они призывают международную организацию собрать делегатов для одобрения проекта закона до начала июля, иначе волеизъявление не удастся провести в срок — 24 декабря 2021 года. Представители регионов североафриканского государства должны согласовать его в ближайшее время.

В комитете проделали большой объем работы по созданию конституционной основы для единых президентских и парламентских выборов в Ливии. Однако МООНПЛ по-прежнему не созывает соответствующее заседание в рамках форума, несмотря на требования 40 его участников и утвержденную ранее дорожную карту.

В начале февраля член юридического комитета Абдель Кадир Хавили заявил, что законодательная база для плебисцита будет сформирована в срок.