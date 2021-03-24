Автодилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан Camry

Москва, 24 марта. Японский автопроизводитель начнет продажи в России обновленного седана Toyota Camry в апреле. Модифицированная машина получила новый двигатель и эксклюзивные опции.

Новый двигатель M20A-FKS с аналогичными характеристиками будет установлен вместо базовой 2-литровой атмосферной силовой установки 6AR-FSE. Крутящий момент увеличился с 192 Нм до 206 Нм. Обычная шестиступенчатая автоматическая коробка передач будет заменена клиноременным вариатором, передает Car.ru.

На старших более современных модификациях Camry 2,5-литровый 2AR-FE заменен современным двигателем A25A-FKS аналогичного объема. Распределенный впрыск стал комбинированным. При этом мощность мотора выросла с 181 л. с. до 200 л. с. Привод работает с классической восьмиступенчатой АКПП вместо шестиступенчатой коробки передач.

Без изменений останется только топовая Toyota Camry 3.5. Агрегат сертифицирован со «старым» атмосферным двигателем V6 мощностью 249 л. с. (356 Нм). Ранее сообщалось, что продажи подержанных электрокаров на вторичном рынке России выросли на 43% в феврале текущего года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, согласно данным «Автостата».