Фото Пугачевой с любовником появились в Сети

Москва, 24 марта. Одна из поклонниц звезды советской и российской сцены Аллы Пугачевой показала архивные кадры, на которых знаменитость запечатлена с молодым фаворитом Сергеем Челобановым.

Мария Баскова поделилась фотографиями, сделанными в начале 90-х. На снимках знаменитость в коротких шортах и в черном топе с голыми рукавами нежится на лужайке. Рядом со звездой сидит ее любовник. Артистов запечатлели перед концертом в Харькове.

«Я чуть не умерла от страха, когда это снимала. В 1991-м на гастролях в Харькове мы пробрались на стадион задолго до концерта. Аллы еще не было, музыканты возились с аппаратурой и попросили нас помочь зашить сетку-шторку, покрывающую динамики. Мы обрадовались, что у нас есть хотя бы какое-то основание находиться на сцене», — приводит kp.ru слова поклонницы артистки.

По словам Басковой, Примадонна в тот день вместе с любовником пошла загорать на траве. Она, сняв кофту, постелила ее на лужайку и легла.

О романе Челобанова и Пугачевой стало известно в 90-х. Музыкант признался, что изменил своей жене с артисткой. Он надеялся, что певица навсегда останется с ним.