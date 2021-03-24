Бородина высказалась о фонде поддержки детей «Круг добра»

Телеведущая, звезда «Дома-2» Ксения Бородина высказалась о фонде поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра». Личным мнение о работе организации знаменитость поделилась в сторис своего аккаунта в Instagram.

«Хочу поговорить с вами о фонде «Круг добра», который захватил все мое внимание за последнее время. Это что-то новое для России и, конечно, становится очень интересно, как такие проекты реализуются и реализуются ли они вообще», — обратилась к подписчикам ведущая.

5 января нынешнего года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о создании данной организации. Работа фонда будет направлена на поддержку детей, страдающих опасными для жизни, редкими и хроническими заболеваниями.

Деньги на лечение будут поступать, как выразилась Бородина, от «богачей» — граждан, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год.

«Этот фонд был создан посредством введения нашим президентом дополнительных сборов. Короче говоря, все налоги с богачей в России будут идти на лечение детей с редкими и очень серьезными заболеваниями. Фонд работает относительно недавно и уже успел выделить деньги и закупить лекарства», — говорит звезда ТНТ.

По данным СМИ, деньги будут направлены на покупку препаратов, которые помогут детям справиться, к примеру, с болезнью Помпе или средиземноморской лихорадкой. Лекарства для борьбы с такими недугами стоят очень дорого, но теперь у детей появится шанс на здоровое будущее.

Председатель комиссии ОП по вопросам благотворительности и социальной работы Александр Ткаченко уверен, что в течение нескольких недель лекарства поступят по месту лечения маленьких пациентов.

В свою очередь звезда российского шоубиза Ксения Бородина высказала большие надежды насчет работы благотворительной организации.

«Мне хочется искренне верить, что выделяемых средств на такие благие вещи станет в разы больше, а больных детишек в разы меньше», — заключила ведущая.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила расходы фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».