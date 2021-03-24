Россия вошла в первую пятерку стран по доле безналичных платежей

Москва, 24 марта. Доля безналичных платежей в России составляет 70,3%, следует из данных Центробанка. Россия входит в первую пятерку стран по объему платежей без использования бумажных денег.

Как отмечает Центробанк, еще семь лет назад доля безналичных платежей в РФ составляла 13,5%. Дополнительным стимулом использования наличных стала пандемия. Кроме того, более привлекательными безналичные платежи для россиян сделали регулятивные меры ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в прошлом месяце отмечала, что доля безналичных платежей в стране продолжит расти. При этом она считает, что рост составит лишь единицы процентных пунктов, потому что степень распространения безналичных способов оплаты уже и так достаточно высокая.

Накануне заместитель главы ЦБ РФ Михаил Алексеев заявил, что в скором времени популярность наличных денег у населения увеличится. По его словам, через пять лет бумажных денег в обращении будет больше, чем сейчас.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар ранее в интервью ФАН объяснил высокую долю безналичного расчета в России. Он также оценил вероятность полного отказа банков от пластиковых карт в пользу виртуальных.